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Video: Любовь без тормозов: 8 серия смотреть онлайн – 21.10.2021

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В сериале Любовь без тормозов 8 серия от 21.10.2021 произошло то, чего так ждала и одновременно боялась Ольга, – оглашение завещания Дмитрия Вишневского. Вот только для его семьи – Киры, Ники и Ольги – этот процесс стал страшным сном. Не менее драматично его пережил Игорь, который услышал имя Риты и Вани как абсолютных наследников. Получается, Иван – не его сын? И почему Дима не добавил в список наследников Киру? Все подробности узнайте прямо сейчас.

Ольга в 8 серии мелодрамы Любовь без тормозов просто так не опустила руки и продолжила бороться за наследство. Удастся ли ей получить состояние Димы и не остаться у разбитого корыта?

Между тем новость о том, что Игорь получит наследство любовника жены, подбросила оперативникам новую версию. Теперь и Бондарь имел мотив и мог спокойно убить Вишневского ради денег. Так ли это? Смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 8 серия от 21.10.2021 на СТБ.

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