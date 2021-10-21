У серіалі Некероване кохання 8 серія від 21.10.2021 сталося те, чого так чекала та водночас боялася Ольга, – оголошення заповіту Дмитра Вишневського. От тільки для його сім’ї – Кіри, Ніки та Ольги – цей процес став страшним сном. Не менш драматично його пережив Ігор, який почув ім’я Рити та Вані як абсолютних спадкоємців. Виходить, Іван – не його син? І чому Діма не додав до списку спадкоємців Кіру? Усі подробиці дізнайтеся просто зараз.

Ольга в 8 серії мелодрами Некероване кохання просто так не опустила руки та продовжила боротися за спадок. Чи вдасться їй отримати статки Діми та не залишитися біля розбитого корита?

Між тим новина про те, що Ігор отримає спадок коханця дружини, підкинула оперативникам нову версію. Тепер і Бондар мав мотив і міг спокійно вбити Вишневського заради грошей. Чи так це? Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 8 серія від 21.10.2021 на СТБ.

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