У серіалі Некероване кохання 7 серія від 21.10.2021 усі довкола звинувачують Кіру у смерті Дмитра. Поки жінку тримають під вартою, Ніка вирішила провести своє власне розслідування. Дівчина зустрілася із Денисом, який у ту ніч був у лікарні та міг бачити, що відбулося. Однак хлопець у 7 серії мелодрами Некероване кохання не розвіяв сумніви Ніки…

Ігор не може знайти собі місця. Мало того, що нещодавно він втратив Риту, так ще й ситуація з Кірою не дає йому спокою. Щось йому підказує, що жінка не винна в смерті Дмитра. Але залізні аргументи Андрія не дають йому можливості суперечити. Чи вдасться капітану дізнатися, що відбулося насправді?

Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 7 серія від 21.10.2021 – дізнайтеся, чи вдасться Кірі довести свою непричетність до смерті Дмитра.

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