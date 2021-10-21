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Video: Некероване кохання: 7 серія дивитися онлайн – 21.10.2021

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У серіалі Некероване кохання 7 серія від 21.10.2021 усі довкола звинувачують Кіру у смерті Дмитра. Поки жінку тримають під вартою, Ніка вирішила провести своє власне розслідування. Дівчина зустрілася із Денисом, який у ту ніч був у лікарні та міг бачити, що відбулося. Однак хлопець у 7 серії мелодрами Некероване кохання не розвіяв сумніви Ніки…

Ігор не може знайти собі місця. Мало того, що нещодавно він втратив Риту, так ще й ситуація з Кірою не дає йому спокою. Щось йому підказує, що жінка не винна в смерті Дмитра. Але залізні аргументи Андрія не дають йому можливості суперечити. Чи вдасться капітану дізнатися, що відбулося насправді?

Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 7 серія від 21.10.2021 – дізнайтеся, чи вдасться Кірі довести свою непричетність до смерті Дмитра.

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Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 8 серія від 21.10.2021

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