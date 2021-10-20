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Video: Любовь без тормозов: 5 серия смотреть онлайн – 20.10.2021

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В сериале Любовь без тормозов 5 серия от 20.10.2021 Игорь заподозрил Дениса во лжи. Мужчина обнаружил: перед нападением на сына не было никакого звонка и никакой информации о Рите тоже. Денис признался, что действительно солгал. На парня напали его друзья из-за того, что он случайно разбил чужой мобильный телефон. Но для чего было врать? И почему Денис похитил пистолет отца? Возможно, он скрывает что-то? Узнайте прямо сейчас!

В 5 серии мелодрамы Любовь без тормозов 2021 Кира проводит все больше времени в квартире Игоря. Мужчина порой не в себе от того, что женщина пытается уделить свое внимание Ване, готовит и заботится о них. Интересно, к чему приведет такое чрезмерное внимание со стороны Киры? И для чего она пытается всем помочь Игорю? Все подробности далее – смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 5 серия от 20.10.2021 на сайте СТБ.

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