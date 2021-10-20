У серіалі Некероване кохання 5 серія від 20.10.2021 Ігор запідозрив Дениса у брехні. Чоловік виявив: перед нападом на сина не було ніякого дзвінка й ніякої інформації про Риту також. Денис зізнався, що дійсно збрехав. На хлопця напали його друзі через те, що він випадково розбив чужий мобільний телефон. Але для чого було брехати? І чому Денис викрав пістолет батька? Можливо, він приховує щось? Дізнайтеся просто зараз!

У 5 серії мелодрами Некероване кохання 2021 Кіра проводить усе більше часу у квартирі Ігоря. Чоловік часом не в собі від того, що жінка намагається приділити свою увагу Вані, готує та турбується про них. Цікаво, до чого призведе така надмірна увага з боку Кіри? І для чого вона намагається у всьому допомогти Ігорю? Усі подробиці далі – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 5 серія від 20.10.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 6 серія від 20.10.2021