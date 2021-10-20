Дмитра Вишневського в серіалі Некероване кохання 6 серія від 20.10.2021 вдалося вивести з медикаментозної коми! Проте на це рішення вплинуло аж ніяк не чудове самопочуття пацієнта. Ігор Бондар увірвався до палати з вимогою негайно зробити все, щоб Дмитро прийшов до тями. До чого такий поспіх? Що знає Ігор? І чи зможе Діма розповісти про той злощасний день? Не пропустіть усі подробиці.

У 6 серії мелодрами СТБ Некероване кохання черговий удар змусив Ігоря забути про все живе. Андрій телефоном повідомив: у лісі знайдене тіло жінки, яке за описом збігається із зовнішністю Рити. Невже дружина слідчого загинула? Відповідь на запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 6 серія від 20.10.2021 на сайті СТБ.

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