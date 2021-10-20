Дмитрия Вишневского в сериале Любовь без тормозов 6 серия от 20.10.2021 удалось вывести из медикаментозной комы! Однако на это решение повлияло отнюдь не прекрасное самочувствие пациента. Игорь Бондарь ворвался в палату с требованием немедленно сделать все, чтобы Дмитрий пришел в себя. К чему такая спешка? Что знает Игорь? И сможет ли Дима рассказать о том злосчастном дне? Не пропустите все подробности.

В 6 серии мелодрамы СТБ Любовь без тормозов очередной удар заставил Игоря забыть обо всем живом. Андрей по телефону сообщил, что в лесу найдено тело женщины, которое по описанию совпадает с внешностью Риты. Неужели жена следователя погибла? Ответ на вопрос узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 6 серия от 20.10.2021 на сайте СТБ.

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