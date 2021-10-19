Вы смотрите продолжение трогательной мелодрамы Любовь без тормозов 3 серия от 19.10.2021 на сайте СТБ. В сериале мама Киры продолжает беспокоиться за состояние ее зятя Дмитрия, но исключительно в корыстных целях. Женщина переживает, что если Вишневский умрет, то ей и ее дочерям будет попросту не на что жить! Да и к тому же Дмитрий не оставил никакого завещания…

Игоря Бондаря ждет новый удар судьбы в сериале Любовь без тормозов 2021. Следователю удается найти того самого ювелира, который сделал серьги для Риты. Мастер признается – этим же украшением недавно интересовалась Кира Вишневская. Именно она владеет второй парой, ведь серьги заказывал ее муж Дмитрий. А значит Рита и Вишневский все-таки были любовниками. Как теперь Игорь будет жить с этим дальше? Судьбу героя вы узнаете прямо сейчас в сериале Любовь без тормозов 3 серия от 19.10.2021.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь без тормозов

Смотреть онлайн сериал Любовь без тормозов – 4 серия от 19.10.2021