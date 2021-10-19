Мелодрама Любовь без тормозов 4 серия от 19.10.2021 – смотрите продолжение сериала на сайте СТБ. Кира постоянно испытывает чувство вины из-за того, что до сих пор не рассказала мужу правду. Вишневская пытается поговорить с Дмитрием, который все еще в коме, и признаться, что врала ему о попытках забеременеть. Это небольшое раскаяние заставляет главную героиню сериала Любовь без тормозов 2021 понять кое-что важное – она готова рассказать Нике, кто ее настоящая мать.

Игорь Бондарь никак не может понять, чего же именно не хватало Рите в браке, что она решилась на измену. Неужели Игорь не замечал проблем в их отношениях все это время? Не пропустите продолжение этой истории в сериале Любовь без тормозов 4 серия от 19.10.2021.

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