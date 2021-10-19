Мелодрама Некероване кохання 4 серія від 19.10.2021 – дивіться продовження серіалу на сайті СТБ. Кіра постійно відчуває провину за те, що досі не розповіла чоловікові правду. Вишневська намагається поговорити з Дмитром, який все ще в комі, і зізнатися, що брехала йому про спроби завагітніти. Це невелике каяття змушує головну героїню серіалу Некероване кохання 2021 зрозуміти дещо важливе – вона готова розповісти Ніці, хто її справжня мати.

Ігор Бондар ніяк не може зрозуміти, чого ж саме не вистачало Риті в шлюбі, що вона зважилася на зраду. Невже Ігор не помічав проблем в їхніх стосунках весь цей час? Не пропустіть продовження цієї історії в серіалі Некероване кохання 4 серія від 19.10.2021.

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