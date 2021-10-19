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Video: Некероване кохання: 3 серія дивитися онлайн – 19.10.2021

Дивитися онлайн серіал Некероване кохання - 3 серія від 19.10.2021. Український фільм Некероване кохання серія 3 вже на сайті
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Некероване кохання | 19.10.2021 | Сезон 1

Ви дивитеся продовження зворушливої ​​мелодрами Некероване кохання 3 серія від 19.10.2021 на сайті СТБ. У серіалі мама Кіри продовжує турбуватися за стан її зятя Дмитра, але виключно в корисливих цілях. Жінка хвилюється, що якщо Вишневський помре, то їй та її донькам просто не буде на що жити! Та й до того ж Дмитро не залишив ніякого заповіту…

На Ігоря Бондаря чекає новий удар долі в серіалі Некероване кохання 2021. Слідчому вдається знайти того самого ювеліра, який зробив сережки для Рити. Майстер зізнається – цією ж прикрасою недавно цікавилася Кіра Вишневська. Саме вона володіє другою парою, адже кульчики замовляв її чоловік Дмитро. А це означає, що Рита і Вишневський все ж таки були коханцями. Як тепер Ігор буде жити з цим далі? Долю героя ви дізнаєтеся просто зараз в серіалі Некероване кохання 3 серія від 19.10.2021.

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Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 4 серія від 19.10.2021

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