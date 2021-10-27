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Андрей пытается открыть глаза Игорю на Киру и спасти его от тюрьмы. Безусловно, все доказательства указывают на то, что Бондарь причастен к смерти Риты и Дмитрия. Однако его коллега утверждает: все действия он производил под влиянием Киры. Мол, она со своей мамой продумали план захвата денег Вишневского и воплотили его в жизнь руками Бондаря. Поверит ли Игорь в то, что Кира причастна к убийству?

В 13 серии сериала Любовь без тормозов разворачивается настоящая семейная драма. Ника поняла: Ольга – не родная ей мать. Озадаченная женщина пытается спасти ситуацию с помощью Киры. Однако и дочь отвернулась от нее. Более того, главная героиня настроена рассказать Нике правду и признаться, что она ее мама. Хватит ли у нее духу? Смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 13 серия от 27.10.2021.

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