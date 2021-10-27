Не пропустіть продовження напруженої мелодрами – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 13 серія від 27.10.2021 на сайті СТБ!

Андрій намагається відкрити очі Ігорю на Кіру та врятувати його від в’язниці. Безперечно, усі докази вказують на те, що Бондар причетний до смерті Рити та Дмитра. Однак його колега стверджує: усі дії він робив під впливом Кіри. Мовляв, вона зі своєю мамою продумали план захоплення грошей Вишневського та втілили його в життя руками Бондаря. Чи повірить Ігор у те, що Кіра причетна до вбивства?

У 13 серії серіалу Некероване кохання розгортається справжня сімейна драма. Ніка зрозуміла: Ольга – не рідна їй мати. Спантеличена жінка намагається врятувати ситуацію з допомогою Кіри. Однак і донька відвернулася від неї. Ба більше, головна героїня налаштована розповісти Ніці правду та зізнатися, що вона її мама.Чи вистачить у неї духу? Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 13 серія від 27.10.2021.

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Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 14 серія від 27.10.2021