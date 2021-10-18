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Video: Любовь без тормозов: 1 серия смотреть онлайн – 18.10.2021

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Вы смотрите премьеру захватывающего сериала с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу Любовь без тормозов 1 серия от 18.10.2021 на сайте СТБ.

Кира и Игорь – люди из совершенно разных миров. Он работает в полиции и счастлив в браке, а Кира замужем за богатым бизнесменом Дмитрием Вишневским. Поэтому внезапная встреча главных героев мелодрамы Любовь без тормозов 2021 оказалась для Киры и Игоря полной неожиданностью.

Он чуть было не сбил ее на автомобиле, но кажется самой Кире было плевать. В глазах девушки читались лишь грусть и опустошение… Игорь решает не бросать несчастную Киру одну и приглашает выпить с ним кофе. Этот небольшой разговор двух незнакомцев запустит череду невероятных событий в их жизнях. Что же произойдет с Кирой и Игорем дальше? Смотрите в новом сериале телеканала СТБ Любовь без тормозов 1 серия от 18.10.2021.

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