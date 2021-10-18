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Video: Некероване кохання: 1 серія дивитися онлайн – 18.10.2021

Дивитися онлайн серіал Некероване кохання - 1 серія від 18.10.2021. Український фільм Некероване кохання серія 1 вже на сайті
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Серия 1 | 18.10.2021 | Сезон 1

Ви дивитеся прем’єру захопливого серіалу з Антоном Батирєвим і Лянкою Гриу Некероване кохання 1 серія від 18.10.2021 на сайті СТБ.

Кіра та Ігор – люди з абсолютно різних світів. Він працює в поліції та щасливий у шлюбі, а Кіра одружена з заможним бізнесменом Дмитром Вишневським. Тому раптова зустріч головних героїв мелодрами Некероване кохання 2021 виявилася для Кіри та Ігоря повною несподіванкою.

Він мало не збив її на автомобілі, але здається самій Кірі було плювати. В очах дівчини читалися лише смуток і спустошення… Ігор вирішує не кидати нещасну Кіру саму і запрошує випити з ним кави. Ця невеличка розмова двох незнайомців запустить низку неймовірних подій в їхніх життях. Що ж станеться з Кірою та Ігорем далі? Дивіться у новому серіалі телеканалу СТБ Некероване кохання 1 серія від 18.10.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Некероване кохання

Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 2 серія від 18.10.2021

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