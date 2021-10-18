Продовження серіалу Некероване кохання 2 серія від 18.10.2021 на сайті СТБ. Ігор і Кіра починають дізнаватися все більше подробиць з життя своїх дружини та чоловіка. Після того, як слідчий повідомив Кірі, що в машині Дмитра була кров Рити, дівчина починає шукати зв’язок між ними. У серіалі Некероване кохання 2021 Кіра йде до ювеліра, який колись зробив для неї ті самі сережки. Майстер зізнається – він зробив дві пари прикрас до дев’ятого серпня. І Дмитро благав його встигнути зробити сережки саме до цієї дати. Але Кіра знає, що річниця їхнього весілля не в серпні, а 25 вересня… Невже Рита і справді була коханкою Дмитра? Інакше як у неї з’явилися коштовні кульчики, зроблені за спеціальним замовленням? Дивіться, що ще Кіра дізнається про свого чоловіка в мелодрамі Некероване кохання 2 серія від 18.10.2021.

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