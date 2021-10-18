Продолжение сериала Любовь без тормозов 2 серия от 18.10.2021 на сайте СТБ. Игорь и Кира начинают узнавать все больше подробностей из жизни своих жены и мужа. После того, как следователь сообщил Кире, что в машине Дмитрия была кровь Риты, девушка начинает искать связь между ними. В сериале Любовь без тормозов 2021 Кира идет к ювелиру, который когда-то сделал для нее те самые серьги. Мастер признается – он сделал две пары украшения к девятому августа. И Дмитрий умолял его успеть сделать серьги именно к этой дате. Но Кира знает, что годовщина их свадьбы не в августе, а 25 сентября… Неужели Рита и правда была любовницей Дмитрия? Иначе как у нее появились дорогие серьги, сделанные по специальному заказу? Смотрите, что еще Кира узнает о своем муже в мелодраме Любовь без тормозов 2 серия от 18.10.2021.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь без тормозов