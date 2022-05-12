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Финал Евровидения 2022: кто выступит в финале

12.05.2022

Во вторник, 10 мая, завершился первый полуфинал Евровидения-2022. Как выступили участники? И кто прошел в финал Евровидения 2022?

Kalush & Kalush Orchestra

instagram.com/eurovision/

  • Sam Ryder (Великобритания)
  •  Alvan & Ahez  (Франция)
  • Eskimo Callboy  (Германия)
  • SloMo (Испания)
  • Mahmood (Италия)
  • Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
  • Швейцария: Marius Bear – «Boys Do Cry» 
  • Украина: Kalush Orchestra – «Stefania»
  • Нидерланды: S10 – «De Diepte»
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
  • Португалия: MARO – «Saudade Saudade»
  • Исландия: Systur – «Með Hækkandi Sól»
  • Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
  • Норвегия: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
  • Армения: Rosa Linn – «Snap»
  • Бельгия

    Чехия

    Азербайджан

    Польша

    Финляндия

    Эстония

    Австралия

    Швеция

    Румыния

    Сербия

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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