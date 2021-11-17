Что прячет в своей машине Жан Беленюк?

Несколько недель назад состоялась премьера проекта «Україна має талант»-2021. К тройке жюри шоу уже в эту субботу присоединится четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Судья шоу согласился показать содержимое своей машины и ответил на провокационные вопросы журналистов программы «Неймовірна правда про зірок». Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас!

Что скрывает в автомобиле спортсмен, политик и водитель с 10-летним стажем Жан Беленюк? На своей машине он ездит уже несколько лет, потому успел разместить в ней личные вещи.

В багажнике Жана журналисты шоу нашли самокат, снимки МРТ, брелоки и алкоголь. Откуда такой презент у спортсмена и зачем он возит его с собой?

Также журналисты не упустили возможности спросить Жана Беленюка о личном. Согласился ли мужчина рассказать о своей избраннице? Не упустите эксклюзивную проверку автомобиля Жана Беленюка ― смотрите прямо сейчас!

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