Що ховає у своїй автівці Жан Беленюк?

Кілька тижнів тому відбулася прем’єра проєкту «Україна має талант»-2021. До суддівської трійки шоу вже цієї суботи приєднається четвертий запрошений зірковий суддя ― відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу і Європи Жан Беленюк. Суддя шоу погодився показати вміст своєї автівки і відповів на провокаційні запитання журналістів програми «Неймовірна правда про зірок». Що з того вийшло? Дивіться зараз!

Що приховує в автомобілі спортсмен, політик та водій з 10-річним стажем Жан Беленюк? На своїй машині він їздить уже кілька років, тому встиг розмістити в ній особисті речі.

У багажнику Жана журналісти шоу знайшли самокат, знімки МРТ, брелоки та алкоголь. Звідки такий презент у спортсмена, і навіщо він возить його з собою?

Також журналісти не оминули можливості спитати Жана Беленюка про особисте. Чи погодився чоловік розповісти про свою обраницю? Не проґавте ексклюзивну перевірку автомобіля Жана Беленюка ― дивіться просто зараз!

