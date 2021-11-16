16 ноября на СТБ вышли 19 и 20 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Простит ли Катя Стефану и Андрею? Неужели Ольга наконец-то нашла свое счастье? Будет ли Лариса счастлива с Петром? И что задумала Рогнеда? О чем 19 и 20 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

Больше по теме: «Крепостная» 3 сезон: количество серий и график выхода

Катя ловко ставит на место Червинского, помогает Ларисе, затем спасает Яблоневского от виселицы. Но самой девушке неожиданно становится плохо ― не пора ли спасать Катю?

«Крепостная» 3 сезон 19 и 20 серии ― обзор и сюжет

Катя встречает Ларису в Червинке, и та забирает ее к себе, опасаясь пьяного Червинского. Однако лакей докладывает господину о том, что пока его нет, Галя водит Ларису к Льву Петровичу. Злой Червинский бросается к Ларисе, однако там его встречает Катя, которая рассказывает, что Жадан обманул Петра ― Червинка до сих пор принадлежит именно ей, и она может выбросить его через несколько дней. Однако предлагает договориться: она отдает Червинку Петру, взамен он никогда не будет разлучать Ларису с сыном, а также не будет покупать крепостных. На следующий день Петр, который хотел обмануть Катю, узнает, что она оформила не договор дарения, который можно отменить, а договор предоставления в пожизненное пользование ― на сына Червинского Льва.

Петр рассказывает Кате, что это Яблоневский распространял слухи о ней в киевских газетах. Между тем она читает, что Стефан был задержан за ее похищение и убийство. Катя едет в Киев и в жандармерии способствует не просто тому, чтобы Стефана отпустили, а вообще закрыли дело. После этого она рассказывает ему все и советует возвращаться домой.

Затем Катерина едет к Ольге, где узнает о ней с Назаром. Богдана приставляют следить за Катей, и она назначает Жадану встречу на следующий день. Она хочет его бросить, однако ей становится плохо…

Просыпается Катя снова в той же палате, где ее раньше запер муж. Однако на этот раз он просит прощения и показывает документы, по которым продал все бордели. Катя просит пригласить к ней Ольгу, с которой обсуждает то, что хочет попытаться простить Андрея.

Тем временем Карпо забирает к себе Павлину, увидев, что она ночует на улице. Он снова делает ей предложение, и женщина соглашается. Однако невестки Карпа начинают делать все, чтобы выжить ее. Катя просит кухарку вернуться назад, но Павлина отказывается.

Стефан просит Маричку принести ему сумку Оксаны с бисером. Он платит ей 300 рублей, однако на портрете, вшитом в аксессуар, отнюдь не Жадан.

Рогнеда под псевдонимом и в маске интригует дорогих клиентов салона Макаровой и саму бандершу, однако обещает, что снимет маску, когда придет время.

Галя по возвращении делает так, что Червинский изгоняет крепостных и свою «канарейку», однако Лариса демонстративно делает ее горничной. Вечером она приходит к Петру и просит прощения. Она соглашается больше никогда ему не докучать, если он этого хочет, однако суровый Червинский прощает Ларису и страстно целует ее.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 19 и 20 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон – сюжет 19 и 20 серий от 16.11.2021. Что показали в девятнадцатой и двадцатой сериях сериала Крепосна 3 сезон. Крепостная 3 сезон 19 и 20 серия – обзор.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 19 и 20 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон – сюжет 19 и 20 серий от 16.11.2021. Что показали в девятнадцатой и двадцатой сериях сериала Крепосна 3 сезон. Крепостная 3 сезон 19 и 20 серия – обзор.

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.