16 листопада на СТБ вийшли 19 і 20 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Чи вибачить Катя Стефану та Андрію? Невже Ольга нарешті знайшла своє щастя? Чи буде Лариса щаслива з Петром? І що задумала Рогніда? Про що 19 і 20 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

Катя спритно ставить на місце Червінського, допомагає Ларисі, потім рятує Яблоневського від шибениці. Але самій дівчині зненацька стає погано ― чи не час рятувати Катю?

Катя зустрічає Ларису в Червінці, і та забирає її до себе, побоюючись п’янючого Червінського. Проте лакей доповідає панові про те, що поки його немає, Галя водить Ларису до Лева Петровича. Злий Червінський кидається до Лариси, проте там його зустрічає Катя, яка розповідає, що Жадан обманув Петра ― Червінка досі належить саме їй, і вона може викинути його за кілька днів. Однак пропонує домовитися: вона віддає Червінку, натомість Петро ніколи не буде розлучати Ларису із сином, а також не купуватиме кріпаків. Наступного дня Червінський, який хотів надурити Катю, дізнається, що вона оформила не договір дарування, який не можна скасувати, а договір надання у довічне користування ― на сина Червінського Лева.

Петро розповідає Каті, що це Яблоневський розповсюджував чутки про неї в київських газетах. Тим часом вона читає, що Стефана затримали за її викрадення і вбивство. Катя їде до Києва і в жандармерії сприяє не просто тому, щоб Стефана відпустили, а взагалі ― закриттю справи. Після цього вона розповідає йому все і радить повертатися додому.

Потім Катерина їде до Ольги, де дізнається про неї та Назара. Богдана приставляють стежити за Катею, і вона призначає Жадану зустріч наступного дня. Вона хоче його покинути, проте їй стає зле….

Прокидається Катя знову в тій самій палаті, де її був замкнув чоловік. Проте цього разу він благає про вибачення та показує документи, за якими продав усі борделі. Катя просить запросити до неї Ольгу, з якою обговорює те, що хоче спробувати пробачити Андрію.

Тим часом Карпо забирає до себе Павлину, побачивши, що вона ночує на вулиці. Він знову робить їй пропозицію, і жінка погоджується. Проте його невістки починають робити все, щоб вижити її. Катя просить куховарку повернутися назад, проте Павлина відмовляється.

Стефан просить Марічку принести йому сумку Оксани з бісером. Він платить їй 300 рублів, проте на портреті, вшитому в аксесуар, зовсім не Жадан.

Рогніда під псевдонімом і в масці інтригує дорогих клієнтів салону Макарової і саму бандершу, проте обіцяє, що зніме маску, коли настане час.

Галя після повернення робить так, щоб Червінський вигнав кріпаків та свою «каранарку», проте Лариса демонстративно робить її своєю покоївкою. Ввечері вона приходить до Петра і просить вибачення. Вона погоджується більше ніколи йому не докучати, якщо він того хоче, проте суворий Червінський вибачає Ларисі та пристрасно цілує її.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу по дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими викликами долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.