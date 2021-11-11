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«Кріпосна. Жадана любов» 15 и 16 серия: Что показали в сериале

11.11.2021

11 ноября на СТБ вышли 15 и 16 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов».   Найдет ли Катя убежище в монастыре? В кого превратилась Натали? Что происходит со Стефаном в Киеве? О чем 15 и 16 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

Кріпосна 3 сезон 15 та 16 серії

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Катерина получает протекцию матушки Григории, однако не похоже, что в обители безопасно: монахини страдают от наказаний, а по просьбе корыстного помещика Григория отправляет его падчерицу на постриг. Скоро Жадан узнает о Кате и мчится за ней. Тяжелое испытание сближает Назара и Ольгу.

«Крепостная» 3 сезон 15 и 16 серии ― обзор и сюжет

Матушка Григория позволяет Кате остаться, но направляет на работы. Там она знакомится с Ксенией и видит, как беспощадно Григория наказывает девушку. Впоследствии Катя становится свидетелем новых наказаний, а после попытки покровительства ее запирают.

Катерина узнает о методах управления Григории и пытается заручиться поддержкой Людмилы ― монахини, которая должна была стать настоятельницей. Однако Натали перехватывает письмо Кати к высшему духовенству, ограничивает ее свободу, наказывает розгами и пишет Жадану. Купец мчится в монастырь.

Ольга и Назар временно останавливаются в отеле и изображают супружескую пару с ребенком. 

Крепостная 3 сезон 15 и 16 серия

Безус давит на Макарову, чтобы обустроить курительную опия в ее борделе. Тем временем девушки замечают особое внимание Стефана к комнате с бабочкой. Макарова вызывает его на разговор и ставит перед выбором: либо мужчина снимает маску, либо он уволен. Стефану удается выкрутиться. Мадам разрешает ему жить в комнатке под лестницей, куда тихонько пробирается, чтобы взглянуть на него без маски. Бандерша с ужасом узнает Стефана Яблоневского и Гнаткевича, которого разыскивает Жадан. Но успеет ли она уведомить партнера до того, как он уедет к Кате?

Крепостная 3 сезон 15 и 16 серия

Дочь Назара заболела, и Ольга везет ее к единственному в округе врачу, от которого требует помощи под дулом пистолета. Что за болезнь у Зоряны, можно ли ее спасти? Назар и Ольга день и ночь сидят над крохой. Барышня видит, какой кузнец любящий отец и надежный мужчина. Назар же видит, что Ольга ― не горделивая феминистка и мужененавистница. Он поражен ее помощью, женственностью и нежностью к ребенку. Выльется ли во что-то большее их взаимное восхищение?

Крепостная 3 сезон 15 и 16 серия

Карпо встречает Павлину, но женщина не желает с ним говорить. Она расспрашивает о поездке на сватовство, и от ответов Карпа зависит их судьба.

Запертая Катя умоляет Людмилу устроить побег Ксении. Та отказывается, но ночью выводит девушку. В коридоре Ксения внезапно сталкивается с настоятельницей, которая опрометчиво толкает ее, и та падает на каменную лестницу… Испуганная Натали бежит молиться за свою душу, но тут приезжает Жадан. Выдаст ли она Катерину? 

Крепостная 3 сезон 15 и 16 серия

Натали хочет избавиться от тела Ксении, но не находит его. Людмила шантажирует ее и заставляет отречься от сана в свою пользу.

Катя успевает бежать из монастыря и прячется в карете Ольги. Но когда Ольга уже собирается уезжать, ее перехватывает Жадан…

Тем временем матушка Людмила спускается в погреб к несчастной Ксении…

Крепостная 3 сезон 15 и 16 серия

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы. 

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