11 ноября на СТБ вышли 15 и 16 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Найдет ли Катя убежище в монастыре? В кого превратилась Натали? Что происходит со Стефаном в Киеве? О чем 15 и 16 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Катерина получает протекцию матушки Григории, однако не похоже, что в обители безопасно: монахини страдают от наказаний, а по просьбе корыстного помещика Григория отправляет его падчерицу на постриг. Скоро Жадан узнает о Кате и мчится за ней. Тяжелое испытание сближает Назара и Ольгу.

«Крепостная» 3 сезон 15 и 16 серии ― обзор и сюжет

Матушка Григория позволяет Кате остаться, но направляет на работы. Там она знакомится с Ксенией и видит, как беспощадно Григория наказывает девушку. Впоследствии Катя становится свидетелем новых наказаний, а после попытки покровительства ее запирают.

Катерина узнает о методах управления Григории и пытается заручиться поддержкой Людмилы ― монахини, которая должна была стать настоятельницей. Однако Натали перехватывает письмо Кати к высшему духовенству, ограничивает ее свободу, наказывает розгами и пишет Жадану. Купец мчится в монастырь.

Ольга и Назар временно останавливаются в отеле и изображают супружескую пару с ребенком.

Безус давит на Макарову, чтобы обустроить курительную опия в ее борделе. Тем временем девушки замечают особое внимание Стефана к комнате с бабочкой. Макарова вызывает его на разговор и ставит перед выбором: либо мужчина снимает маску, либо он уволен. Стефану удается выкрутиться. Мадам разрешает ему жить в комнатке под лестницей, куда тихонько пробирается, чтобы взглянуть на него без маски. Бандерша с ужасом узнает Стефана Яблоневского и Гнаткевича, которого разыскивает Жадан. Но успеет ли она уведомить партнера до того, как он уедет к Кате?

Дочь Назара заболела, и Ольга везет ее к единственному в округе врачу, от которого требует помощи под дулом пистолета. Что за болезнь у Зоряны, можно ли ее спасти? Назар и Ольга день и ночь сидят над крохой. Барышня видит, какой кузнец любящий отец и надежный мужчина. Назар же видит, что Ольга ― не горделивая феминистка и мужененавистница. Он поражен ее помощью, женственностью и нежностью к ребенку. Выльется ли во что-то большее их взаимное восхищение?

Карпо встречает Павлину, но женщина не желает с ним говорить. Она расспрашивает о поездке на сватовство, и от ответов Карпа зависит их судьба.

Запертая Катя умоляет Людмилу устроить побег Ксении. Та отказывается, но ночью выводит девушку. В коридоре Ксения внезапно сталкивается с настоятельницей, которая опрометчиво толкает ее, и та падает на каменную лестницу… Испуганная Натали бежит молиться за свою душу, но тут приезжает Жадан. Выдаст ли она Катерину?

Натали хочет избавиться от тела Ксении, но не находит его. Людмила шантажирует ее и заставляет отречься от сана в свою пользу.

Катя успевает бежать из монастыря и прячется в карете Ольги. Но когда Ольга уже собирается уезжать, ее перехватывает Жадан…

Тем временем матушка Людмила спускается в погреб к несчастной Ксении…

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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