11 листопада на СТБ вийшли 15 і 16 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Чи знайде Катя прихисток у монастирі? На кого перетворилася Наталі? Що відбувається зі Стефаном у Києві? Про що 15 і 16 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

Катерина отримує протекцію матінки Григорії, однак не схоже, що в обителі безпечно: монахині потерпають від покарань, а на прохання корисливого поміщика настоятелька готує його пасербицю до постригу. Скоро Жадан дізнається про Катю і мчить по неї. Важке випробування зближує Назара та Ольгу.

Матінка Григорія дозволяє Каті залишитися, але направляє на роботи. Там вона знайомиться з Ксенією і бачить, як нещадно настоятелька карає дівчину. Згодом Катя стає свідком нових покарань, а після спроби заступитися її замикають.

Катерина дізнається про методи управління Григорії і намагається заручитися підтримкою Людмили ― монахині, яка мала стати настоятелькою. Проте Наталі перехоплює лист Каті до вищого духовенства, обмежує її свободу, карає різками і пише Жадану. Купець мчить до монастиря.

Ольга та Назар тимчасово зупиняються в готелі та вдають із себе подружню пару з дитиною.

Безус тисне на Макарову, щоб облаштувати курильню опіуму в її борделі. Тим часом дівчата помічають особливу увагу Стефана до кімнати з метеликом. Макарова викликає його на розмову і ставить перед вибором: або чоловік знімає маску, або його звільнено. Стефанові вдається викрутитись. Мадам дозволяє йому жити в кімнатці під сходами, куди тихенько прокрадається, щоб глянути на нього без маски. Бандерша із жахом упізнає Стефана Яблоневського і Гнаткевича, якого розшукує Жадан. Та чи встигне вона повідомити партнера до того, як він поїде до Каті?

Донечка Назара захворіла, і Ольга везе її до єдиного в окрузі лікаря, від якого вимагає допомоги під дулом пістолета. Що за хвороба в Зоряни, та чи можна її врятувати? Назар та Ольга день та ніч сидять над крихіткою. Панянка бачить, який коваль люблячий батько і надійний чоловік. Назар же бачить, що Ольга ― не зверхня феміністка та чоловіконенависниця. Він вражений її допомогою, жіночністю і ніжним ставленням до дитини. Чи виллється у щось більше їхнє взаємне захоплення?

Карпо зустрічає Павлину, але жінка не хоче з ним говорити. Вона розпитує про поїздку на сватання, і від відповідей Карпа залежить їхня доля.

Замкнена Катя благає Людмилу влаштувати втечу Ксенії. Та відмовляється, але вночі виводить дівчину. У коридорі Ксенія стикається з настоятелькою, яка необачно штовхає її, і та падає на кам’яні сходи… Перелякана Наталі біжить молитися за свою душу, але тут приїздить Жадан. Чи видасть вона Катерину? Наталі хоче позбутися тіла Ксенії, але не знаходить його. Людмила шантажує її і змушує зректися сану на свою користь.

Катя встигає втекти з монастиря і переховується в кареті Ольги. Та коли Ольга вже збирається їхати, її перехоплює Жадан…

Тим часом матінка Людмила спускається в погріб до бідолашної Ксенії…

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу по дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими викликами долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.