Уже в эту пятницу, сразу после 1 выпуска проекта «Холостячка», смотрите ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий Григорий Решетник совместно с участниками реалити, экспертами и звездными гостями обсудят свидания, главные моменты выпуска и поступки мужчин. Не пропустите!

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В 1 выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» в студии появятся сразу две Холостячки ― Злата Огневич и Ксения Мишина, которые поделятся своими эмоциями от Первой вечеринки проекта. Вы узнаете, как сложились отношения Ксении Мишиной с ее избранником в 1 сезоне – Александром Эллертом. Есть ли будущее у самой обсуждаемой пары страны? Во время ток-шоу вы также сможете ближе познакомиться с участниками 2 сезона романтического реалити «Холостячка» и разобраться в причинах их поступков. В этом помогут эксперты ― психологи Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Ведущий ток-шоу «Как выйти замуж» Григорий Решетник интригует зрителей:

«Следующие 12 недель мы будем встречаться после выхода каждого выпуска проекта, чтобы обсудить ключевые события самого романтического проекта страны. А также узнать больше подробностей из жизни участников и невероятной Златы Огневич».

Что станет главной темой обсуждения в 1 выпуске, и какие советы получат мужчины?

Узнайте уже в эту пятницу! Не пропустите первый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» на телеканале СТБ.

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