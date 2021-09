Уже цієї п’ятниці, відразу після 1 випуску проєкту «Холостячка», дивіться ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий Григорій Решетник разом з учасниками реаліті, експертами та зірковими гостями обговорять побачення, головні моменти випуску і вчинки чоловіків. Не пропустіть!

В 1 випуску ток-шоу «Як вийти заміж» у студії з’являться відразу дві Холостячки ― Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина, які поділяться своїми емоціями від Першої вечірки проєкту. Ви дізнаєтеся, як склалися стосунки Ксенії Мішиной з її обранцем у 1 сезоні ― Олександром Еллертом. Чи є майбутнє у найбільш обговорюваної пари країни? Під час ток-шоу ви також зможете ближче познайомитися з учасниками 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» і розібратися в причинах їхніх учинків. У цьому допоможуть експерти ― психологи Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий ток-шоу «Як вийти заміж» Григорій Решетник інтригує глядачів:

Що стане головною темою обговорення в 1 випуску, і які поради отримають чоловіки?

Дізнайтеся вже цієї п’ятниці! Не пропустіть перший випуск ток-шоу «Як вийти заміж» на телеканалі СТБ.

