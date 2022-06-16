День батька: Григорій Решетнік поділився своїми спогадами про батька

День батька відзначають щороку в третю неділю червня. Зараз сімейні свята – особливі. Адже в умовах війни українці ще більше почали цінувати дні, які можна провести в колі родини. Цьогоріч День батька припадає на 19 червня. Ведучий шоу «Холостяк» і «Холостячка» Григорій Решетнік спеціально для читачів сайту STB.ua розповів, які настанови колись дав йому тато. Подробиці – далі в матеріалі.

Про життєві уроки

Від батька я засвоїв багато життєвих уроків. Один з них: ніколи не опускати руки. Як би складно не було, завжди необхідно знаходити в собі сили піднятися, зібратися і рухатися далі. Внутрішній стрижень має залишатися незламним. Також тато на своєму прикладі навчив мене цінувати родину, шанобливо ставитися до дружини та дітей. Саме це мої батьки демонструють уже 40 щасливих років у шлюбі. Я зростав у атмосфері любові. Пишаюсь тим, що у мене такі люблячі батьки і дуже мудрий тато.

Про дитячі спогади

Коли мені було років 5, ми з татом ходили по морозиво та молочні коктейлі. Батько знав, як я їх обожнював, тому купляв одразу декілька. Це був наш з ним маленький секрет. Найголовніша умова – щоб про це не знала мама (сміється). І хоч мама, напевне, здогадувалася, мені подобалось, що у нас з татом були такі маленькі домовленості та чоловіча солідарність. До речі, таку практику зараз маю з моїми хлопцями. Інколи Христинка може насварити мене за це, тоді в хід йде чоловіча імпровізація (усміхається). Але ж як складно втриматися перед усмішкою дітей.

Про те, чому так сильно ним пишається

Пишаюсь своїм татом за те, що він для мене є прикладом людини, яка завжди тримає своє слово. Хочу подякувати батькові за постійну підтримку у будь-який період мого життя. Коли я вирішив залишити один університет і вступити до іншого, слідуючи за своєю мрією, мама й тато мене підтримали. Коли я переїжджав з Миколаєва до Києва, вони також в мене повірили. Вдячний татусеві за настанови і самовіддану любов. І хоч він менше говорить про почуття, ніж мама, я на 100% відчуваю його любов. Я знаю, що всім своїм серцем він вболіває за мене. Його присутність у моєму житті дуже важлива. Обов’язково зателефонуйте сьогодні своєму батькові. Якщо є можливість, зустріньтесь з ним. Особливо у цей складний час це дуже важливо. Повірте, не лише мами, але й татусі чекають на ваш дзвінок. Я стараюсь телефонувати батькам щодня і закликаю до цього кожного. Якщо так сталося, що батьки вже не з вами, пом’яніть їх, згадайте теплим словом. Вони все одно поряд і пишаються своїми дітьми.

Більше на тему: День батька в Україні 2022: коли відзначають та які традиції свята

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.