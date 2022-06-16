День отца: Григорий Решетник поделился своими воспоминаниями об отце

День отца отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Сейчас семейные праздники – особенные. Ведь в условиях войны украинцы еще больше стали ценить дни, которые можно провести в кругу семьи. В этом году День отца выпадает на 19 июня. Ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка», проектов «Неймовірна правда про українців» и «Як ти?»Григорий Решетник специально для читателей сайта STB.ua рассказал, какие наставления когда-то дал ему папа. Подробности – далее в материале.

О жизненных уроках

От отца я усвоил много жизненных уроков. Один из них: никогда не опускать руки. Как бы сложно ни было, всегда необходимо находить в себе силы подняться, собраться и двигаться дальше. Внутренний стержень должен оставаться несокрушимым. Также папа на своем примере научил меня ценить семью, уважительно относиться к жене и детям. Именно это родители демонстрируют уже 40 счастливых лет в браке. Я рос в атмосфере любви. Горжусь тем, что у меня такие любящие родители и очень мудрый отец.

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О детских воспоминаниях

Когда мне было лет 5, мы с папой ходили за мороженым и молочными коктейлями. Отец знал, как я их обожал, поэтому покупал сразу несколько. Это был наш с ним маленький секрет. Самое главное условие – чтобы об этом не знала мама (смеется. – Прим. ред.). И хотя мама, наверное, догадывалась, мне нравилось, что у нас с папой были такие маленькие договоренности и мужская солидарность. Кстати, такое ​​практикую сейчас с моими ребятами. Иногда Кристинка может отругать меня за это, тогда в ход идет мужская импровизация (улыбается. – Прим. ред.). Но как сложно удержаться перед улыбкой детей.

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О том, почему так сильно им гордится

Горжусь своим папой за то, что он для меня пример человека, который всегда держит свое слово. Хочу поблагодарить отца за постоянную поддержку в любой период моей жизни. Когда я решил оставить один университет и поступить в другой, следуя своей мечте, мама и папа меня поддержали. Когда я переезжал из Николаева в Киев, они тоже в меня поверили. Благодарен папе за наставления и самоотверженную любовь. И хоть он меньше говорит о чувствах, чем мама, я на 100% чувствую его любовь. Я знаю, что всем своим сердцем он болеет за меня. Его присутствие в моей жизни очень важно. Обязательно позвоните по телефону своему отцу. Если есть возможность, повстречайтесь с ним. Особенно в такое сложное время это очень важно. Поверьте, не только мамы, но и папы ждут вашего звонка. Я стараюсь звонить родителям каждый день и призываю к этому каждого. Если так произошло, что родители уже не с вами, помяните их, вспомните теплым словом. Они все равно рядом и гордятся своими детьми.

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