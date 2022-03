Ксенія Мішина звернулася до російських матерів

Українська актриса Ксенія Мішина закликала російських матерів прокинутися. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Знаєте, що сильніше за страх смерті? Страх поховати свою дитину. Будь-яка мати знає це не з чуток. Матері не повинні ховати своїх дітей, ми повинні цілувати їх, обіймати, танцювати на весіллях і коли-небудь знову відчувати вибух щастя та ніжності, вдивляючись в обличчя своїх онуків. Російські жінки: мами, сестри, дружини, ― сьогодні ви вірите в те, що це тільки наша війна, але завтра, коли ваш божевільний правитель введе воєнний стан, ваші любі чоловіки виявляться найпростішим інструментом для досягнення його божевільних цілей».

Ксенія сказала, що російські чоловіки стануть гарматним м’ясом.

«Ваші чоловіки виявляться гарматним м’ясом, а всі ваші мрії про майбутнє виявляться прахом! Якщо ви не хочете ховати своїх воїнів, а хочете вирощувати сімейне дерево у віках ― прокидайтеся! Вмикайте серця, ви все одразу зрозумієте!».

