Андрій Данилко емоційно звернувся до росіян і Путіна

З початком війни українські зірки стали на підтримку країни. Серед них і Андрій Данилко. Артист звернувся до всіх росіян і закликав їх нарешті перестати боятися влади. Крім того, Андрій звернувся й особисто до президента Путіна. Детальніше — далі.

Більше на тему: Українські Холостяки стали на захист країни

Андрій Данилко звернувся до росіян із закликом не боятися влади. Артист провів паралель з відомим віршем Корнія Чуковського «Тарканище» і порадив усім жителям РФ прочитати його.

У своєму зверненні артист також зауважив велику схожість у діях Путіна з Адольфом Гітлером. Андрій порадив президентові Російської Федерації якщо і копіювати Гітлера, то робити це у всьому. І, як і лідеру нацистської Німеччини, покінчити життя самогубством.

Більше на тему: Перелік аптек у Києві та в Україні, які працюють у штатному режимі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.