Українські Холостяки стали на захист країни

Військова агресія Росії змінила життя кожного з нас. У такий непростий час надією для всіх лишається українська армія. Її солдати стали прикладом не лише для України, а й для всього світу. Захищати країну пішли й відомі Холостяки. Докладніше ― далі.

Більше на тему: Маша Єфросиніна жорстко звернулася до росіян через агресію Путіна

З початком війни в Україні багато зірок виявили свою громадянську позицію та виступили за мир у країні. Вони почали активно боротися на інформаційному та гуманітарному полі. Однак деякі зірки пішли ще далі і готові боротися з ворогом у бою. Серед них учасники проєктів «Холостяк» і «Холостячка».

До лав територіальної оборони добровольцями вступили учасники 1 та 2 сезонів реаліті «Холостячка» Андрій Задворний, Максим Тарапата та Ілля Рибальченко. Крім того, захищати Україну вирушив і Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін.

Пишаємося нашими чоловіками! Слава Україні!

Більше на тему: Юлія Ауг про військову пропаганду Росії: Невиліковно

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.