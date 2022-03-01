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Українські Холостяки стали на захист країни
01.03.2022
Військова агресія Росії змінила життя кожного з нас. У такий непростий час надією для всіх лишається українська армія. Її солдати стали прикладом не лише для України, а й для всього світу. Захищати країну пішли й відомі Холостяки. Докладніше ― далі.
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З початком війни в Україні багато зірок виявили свою громадянську позицію та виступили за мир у країні. Вони почали активно боротися на інформаційному та гуманітарному полі. Однак деякі зірки пішли ще далі і готові боротися з ворогом у бою. Серед них учасники проєктів « » і « Холостяк ». Холостячка
До лав територіальної оборони добровольцями вступили учасники 1 та 2 сезонів реаліті «Холостячка» , Андрій Задворний та Максим Тарапата . Крім того, захищати Україну вирушив і Холостяк 9 сезону Ілля Рибальченко . Нікіта Добринін
Пишаємося нашими чоловіками! Слава Україні!
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