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Украинские Холостяки встали на защиту страны
01.03.2022
Военная агрессия России изменила жизнь каждого из нас. В такое непростое время надеждой для всех остается украинская армия. Ее солдаты стали примером не только для Украины, но и для всего мира. Защищать страну пошли и известные Холостяки. Подробнее ― далее.
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С началом войны в Украине многие звезды проявили свою гражданскую позицию и выступили за мир в стране. Они начали активно бороться на информационном и гуманитарном поле. Но некоторые из звезд пошли еще дальше и готовы сражаться с врагом в бою. Среди них участники проектов « » и « Холостяк ». Холостячка
В ряды территориальной обороны добровольцами вступили участники 1 и 2 сезона реалити «Холостячка» , Андрей Задворный и Максим Тарапата . Кроме того, защищать Украину отправился и Холостяк 9 сезона Илья Рыбальченко . Никита Добрынин
Гордимся нашими мужчинами! Слава Украине!
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