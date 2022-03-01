Украинские Холостяки встали на защиту страны

Военная агрессия России изменила жизнь каждого из нас. В такое непростое время надеждой для всех остается украинская армия. Ее солдаты стали примером не только для Украины, но и для всего мира. Защищать страну пошли и известные Холостяки. Подробнее ― далее.

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С началом войны в Украине многие звезды проявили свою гражданскую позицию и выступили за мир в стране. Они начали активно бороться на информационном и гуманитарном поле. Но некоторые из звезд пошли еще дальше и готовы сражаться с врагом в бою. Среди них участники проектов «Холостяк» и «Холостячка».

В ряды территориальной обороны добровольцами вступили участники 1 и 2 сезона реалити «Холостячка» Андрей Задворный, Максим Тарапата и Илья Рыбальченко. Кроме того, защищать Украину отправился и Холостяк 9 сезона Никита Добрынин.

Гордимся нашими мужчинами! Слава Украине!

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