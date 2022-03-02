Андрей Данилко эмоционально обратился к россиянам и Путину

С началом войны украинские звезды встали на поддержку страны. Среди них и Андрей Данилко. Артист обратился ко всем россиянам и призвал их наконец перестать бояться властей. Кроме того, Андрей обратился и лично к президенту Путину. Подробнее — далее.

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Андрей Данилко обратился к россиянам с призывом не бояться властей. Артист провел параллель с известным стихотворением Корнея Чуковского «Тараканище» и посоветовал всем жителям РФ прочитать его.

«Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь?» ― сказал Андрей Данилко.

В своем обращении артист также подметил большое сходство в действиях Путина с Адольфом Гитлером. Андрей посоветовал президенту Российской Федерации если и копировать Гитлера, то делать это во всем. И, как и лидеру нацистской Германии, покончить жизнь самоубийством.

«Для того, чтобы быть Гитлером до конца, тебе надо зайти в этот свой, бл**ь, бункер и застрелиться н*х*й!» ― выразил мнение артист.

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