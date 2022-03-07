Ксения Мишина обратилась к русским матерям

Украинская актриса Ксения Мишина призвала русских матерей проснуться. Подробности ― далее в материале.

«Знаете, что сильнее страха смерти? Страх похоронить своего ребёнка. Любая мать знает это не понаслышке. Матери не должны хоронить своих детей, мы должны целовать их, обнимать, танцевать на свадьбах и когда-нибудь снова испытывать взрыв счастья и нежности, вглядываясь в младенческие лица своих внуков. Русские женщины: мамы, сестры, жены, ― сегодня вы верите в то, что это только наша война, но завтра, когда ваш безумный правитель введет военное положение, ваши любимые мужчины окажутся самым простым инструментом для достижения его безумных целей».

Ксения сказала, что русские мужчины станут пушечным мясом.

«Ваши мужчины окажутся пушечным мясом, а все ваши мечты о будущем окажутся прахом! Если вы не хотите хоронить своих воинов, а хотите растить семейное древо в веках ― просыпайтесь! Включайте сердца, вы все сразу поймете!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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