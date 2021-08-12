Уже скоро зрители увидят продолжение ленегдарной мелодрамы «Крепостная»! История любви, борьбы и испытаний вновь перенесет зрителей в викторианскую эпоху. Время, когда женщины 19 века умели по-особенному обольщать мужчин. Красивые девушки очаровывали с первого взгляда с помощью различных методов. Как женщины сто лет назад влюбляли в себя представителей сильного пола? О секретах женского обольщения 19 века читайте в нашем материале.

Как соблазнить мужчину? Для многих женщин эта задача остается непосильной. Конечно, нужно выглядеть привлекательно и вызывать желание у своего избранника. Но женщины 19 века с легкостью покоряли мужские сердца, несмотря на свой материальный статус или гендерное неравенство. Их умению можно только позавидовать.

1. Романтические переписки

19 век охвачен духом романтизма, а влюбленные всегда были сосредоточены на собственных чувствах. В тот период стало модным чтение любовных романов, а особенно пользовалась популярностью любовная переписка.

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Старые письма наполнены разнообразными фразами, которые не могли не поразить мужчин. Женщины с помощью переписки не только соблазняли, но и строили свое будущее с избранником. Они прекрасно понимали, что главное — заинтриговать мужчину, чтобы тот мог пофантазировать и додумать продолжение увлекательной истории.

Умные девушки не касались темы свадьбы, семьи и детей в переписке. Ведь знали, что такие слова могут напугать любимого.

2. Провокационные жесты

Флирт — неотъемлемый атрибут обольщения мужчин, которым женщины пользовались в давних эпохах. Молодые девушки, мечтающие завоевать расположение к себе, не вели себя вызывающе и вульгарно. Они умели показывать свою сексуальность, но делали это с помощью провокационных жестов.

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Многозначительный взгляд во время разговора, прикосновения, намеки на влюбленность — язык обольщения, который женщины задействовали в форме игры с мужчиной. Такие ложные жесты провоцировали представителей сильного пола и вводили их в заблуждение. Например, чтобы зажечь искру, девушки часто закусывали губу и мило сводили брови в разговоре с любимым.

3. Любовь к нарядам

Женская страсть к красивым платьям и аксессуарам часто покоряла мужчин. В 19 веке девушки мастерски подчеркивали свои бедра с помощью кринолина — жесткого каркаса, который надевали под платье. Кринолин был чрезвычайно модным предметом гардероба, с его помощью девушки показывали собственное экономическое положение. Жены богатых дворян обязаны были иметь в своем гардеробе пышные платья с большими юбками.

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Неотъемлемым атрибутом повседневной одежды были корсеты. Они позволяли подчеркивать бюст и носить красивое декольте. С помощью корсетов соблазнительницы скрывали недостатки своего тела и создавали идеальную фигуру.

4. Веер — аксессуар любви и нежности

Дамы дворянского рода часто носили с собой особый аксессуар — веер. Они скрывали нижнюю часть лица веером, кокетливо опускали ресницы и ни один мужчина не мог устоять перед таким сигналом флирта. Этот атрибут гардероба превратился в своеобразный способ общения между мужчиной и женщиной.

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Девушки умели говорить «я вас люблю» без слов. Для этого они касались веером ладони правой руки. Также они могли откровенно сказать о своей неприязни к партнеру — закрыть веер и поднести его к правому плечу. С помощью этого аксессуара женщина могла дать свое согласие, назначить встречу так, чтобы никто этого не увидел. Также на неизменном аксессуаре были дырочки, которые позволяли незаметно наблюдать за людьми.

5. Сексуальные ароматы

Приятный запах — неотъемлемый атрибут искусства соблазна и кокетства. И придворные дамы, и куртизанки знали, как с помощью духов привлечь мужчин. Девушки, вынужденные молчать о своих желаниях, надевали маскарадные костюмы и закрывали лица на балах. Но они не забывали наносить на оголенные плечи сладкие духи.

Чтобы завоевать новых поклонников, они душили мех, перчатки, ювелирные украшения любимым ароматом. Также духи наносили на кожу, повседневные платья и даже на белье. Эта эпоха стала триумфом парфюмерии как средства обольщения.

В костюмированной драме «Крепостная» зрители познакомились с настоящей соблазнительницей — Ларисой Яхонтовой. Она — талантливая актриса Нежинского театра, в которую влюблены множество мужчин. Лариса очень сексуальная и красивая, но в то же время острая на язык. Эта женщина умеет получать истинное удовольствие от общения со своими любовниками. Она знает секрет соблазнения, поэтому и обожает флиртовать с мужчинами. Однако Лариса обладает чувством собственного достоинства, что еще больше повышает ее ценность в глазах многочисленных поклонников.

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