Вже скоро глядачі побачать продовження дегендарної мелодрами «Кріпосна»! Історія кохання, боротьби і випробувань знову перенесе глядачів у вікторіанську епоху. Час, коли жінки 19 століття вміли по-особливому зваблювати чоловіків. Красиві дівчата зачаровували з першого погляду за допомогою різних методів. Як жінки сто років тому закохували в себе представників сильної статі? Про секрети жіночого зваблення 19 століття читайте у нашому матеріалі.

Як спокусити чоловіка? Багатьом жінкам це завдання залишається не до снаги. Звісно, потрібно виглядати привабливо та викликати бажання у свого обранця. Але жінки 19 століття з легкістю підкорювали чоловічі серця, незважаючи на власний матеріальний статус чи гендерну нерівність. Їхньому вмінню можна тільки позаздрити.

1. Романтичне листування

19 століття охоплене духом романтизму, а закохані завжди були зосереджені на власних почуттях. У той період стало модним читання любовних романів, а особливо було популярним любовне листування.

Старі листи наповнені неперевершеними фразами, які не могли не вразити чоловіків. Жінки за допомогою листування не лише зваблювали, а й будували власне майбутнє з обранцем. Вони чудово розуміли, що головне — заінтригувати чоловіка, аби той міг пофантазувати та додумати продовження захопливої історії.

Розумні дівчата не торкалися теми весілля, сім’ї та дітей у листуванні. Адже знали, що такі слова можуть налякати коханого.

2. Провокативні жести

Флірт — невід’ємний атрибут зваблювання чоловіків, яким жінки користувались у давніх епохах. Молоді дівчата, які мріяли завоювати прихильність, не поводилися зухвало та вульгарно. Вони вміли показувати власну сексуальність, але робили це за допомогою провокативних жестів.

Багатозначний погляд під час розмови, дотики, натяки на закоханість — мова зваблювання, яку жінки задіювали у формі гри з чоловіком. Такі оманливі жести провокували представників сильної статі та вводили їх в оману. Наприклад, щоб запалити іскру, дівчата часто закусували губу та мило зводили брови у розмові з коханим.

3. Любов до вбрання

Жіноча пристрасть до гарних суконь та аксесуарів часто підкорювала чоловіків. У 19 столітті дівчата майстерно підкреслювали свої стегна за допомогою криноліну — жорсткого каркасу, який надягали під сукню. Кринолін був надзвичайно модним предметом гардеробу, за допомогою нього дівчата показували власне економічне становище. Дружини багатих дворян зобов’язані були мати у своєму гардеробі пишні сукні з спідницями.

Невід’ємним атрибутом повсякденного одягу були корсети. Вони дозволяли підкреслювати бюст та носити красиве декольте. За допомогою корсетів звабниці приховували недоліки свого тіла та створювали ідеальну фігуру.

4. Віяло — аксесуар любові та ніжності

Дами дворянського роду часто носили з собою особливий аксесуар — віяло. Вони приховували нижню частину обличчя віялом, кокетливо опускали вії, та жоден чоловік не міг встояти перед таким сигналом флірту. Цей атрибут гардеробу перетворився на своєрідний засіб спілкування між чоловіком та жінкою.

Дівчата вміли говорити «я вас кохаю» без слів. Для цього вони торкалися віялом долоні правої руки. Також вони могли відверто сказати про свою неприязнь до партнера — закрити віяло та піднести його до правого плеча. За допомогою цього аксесуару дама могла дати свою згоду, призначити зустріч так, аби ніхто цього не побачив. Також на незмінному аксесуарі були дірочки, які дозволяли непомітно спостерігати за людьми.

5. Сексуальні аромати

Приємний запах — невід’ємний атрибут мистецтва спокуси та кокетства. І придворні дами, і куртизанки знали, як за допомогою парфумів привабити чоловіків. Дівчата, змушені мовчати про свої бажання, надягали маскарадні костюми та ховали обличчя на балах. Але вони не забували наносити на оголені плечі солодкі парфуми.

Щоб завоювати нових прихильників, вони обприскували хутро, рукавички, ювелірні прикраси улюбленим ароматом. Також пахощі наносили на шкіру, повсякденні сукні та навіть на білизну. Ця епоха стала тріумфом парфумерії як засобу спокуси.

В костюмованій драмі «Кріпосна» глядачі познайомилися зі справжньою звабницею — Ларисою Яхонтовою. Вона — талановита актриса ніжинського театру, в яку закохані безліч чоловіків. Лариса надзвичайно сексуальна та дуже красива, але водночас гостра на язик. Ця жінка вміє отримувати справжнє задоволення від спілкування зі своїми коханцями. Вона знає секрет зваблення, тому й обожнює фліртувати з чоловіками. Проте Лариса має почуття власної гідності, що ще більше підвищує її цінність в очах численних шанувальників.

Як складеться її доля у шлюбі з Петром Червінським? Не пропустіть у новому сезоні легендарної мелодрами «Кріпосна» вже восени на телеканалі СТБ!

