Реалити «Холостяк» приковывает внимание зрителей со всего мира. Проект, в котором нет дублей, сценария и прописанного текста, успешно из года в год показывает красивую историю взаимоотношений главного героя и девушек — претенденток на его сердце. Однако иногда жизнь диктует непредсказуемые правила и развития событий. О них редакция STB.UA рассказала в материале. Читайте самые странные истории проекта «Холостяк» прямо сейчас.

В 2016 году состоялась премьера проекта «Холостяк» в Таиланде, на котором произошел забавный случай. На первую вечеринку пришли сестры-близняшки. Никто не надеялся, что они вдвоем дойдут до финала, однако так и произошло. Тайский Холостяк – владелец модного ночного клуба – влюбился в обеих и так и не смог сделать выбор.

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Похожий случай произошел в 20-м сезоне «The Bachelor». Главный герой Хиггинс сказал обеим своим финалисткам: Джо-Джо Флетчер и Лорен Бушнелл, – что он их любит. Америка была потрясена тем, что Холостяк нарушил одно из существенных правил шоу. Мужчина дважды произнес три заветных слова двум разным участницам. Сам Хиггинс объяснил: «Я влюблен в двух женщин, и это усложняет ситуацию». По итогу, главный герой выбрал Лорен.

В Швеции на проекте разыгрался настоящий детектив. К финалу сезона главный герой уже готов был сделать предложение счастливой финалистке, но тут всплыли шокирующие факты из ее биографии. Оказывается, девушка в свое время отсидела срок за финансовые махинации. Семья безутешного жениха – очень богатая и влиятельная – испугалась скандала и запретила наследнику связывать жизнь с экс-преступницей.

На этом курьезные случаи в финалах не закончились. Мексиканская адаптация проекта побила все рекорды, когда во время съемок завершальной сцены поступил анонимный звонок. Кто-то поведал, что одна из претенденток на руку и сердце банкира является… его двоюродной сестрой. Конечно, это заставило главного героя задуматься и не дать девушке кольцо.

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22 сезон «The Bachelor» насмешил весь проект. Участница Бека Мартинес попала в заголовки всех новостей, после того как выяснилось, что она одновременно дебютировала в реалити и зафиксировалась в списке пропавших без вести в калифорнийском округе Гумбольдт. Перед началом съемок Бека опубликовала в Instagram, что отказывается от своего «телефона и социальных сетей в течение следующих нескольких недель, поэтому, если вам нужно связаться со мной, ну… не повезло!». Это взволновало многих друзей и знакомых, которые обратились в службы розыска людей. Так Беку добавили к списку пропавших без вести в округе Гумбольдт на веб-сайте Министерства юстиции Калифорнии.

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