Проект «Холостяк» — это то место, куда все приходят влюбиться! Представьте, 24 сезона в Америке, 10 — в Украине и множество международных адаптаций в 26 странах. Настоящей сказки хотят все, и даже те, кто успешен в карьере адвоката, телеведущей, актрисы и модели. Самые успешные участницы проекта «Холостяк» во всем мире — собраны в нашем материале.

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Али Федотовски — одна из первых участниц американского проекта «The Bachelor», на который она пришла в 2010 году. Девушка стала фаворитом фанатов, что помогло после реалити развиваться на телевидении. В 2012 году экс-холостячка заполучила призовое место на конкурсе «Мисс США 2012». Затем она устроилась работать корреспондентом на красной дорожке и регулярно появлялась в роли ведущей на центральном телеканале E! (Entertainment Tonight). Также Али снялась фильме «Кто хочет стать миллионером» и даже сыграла незначительную роль в фильме «Голубой жасмин», получившем «Оскар».

Участница 15-го сезона «The Bachelor» (Америка) Келти Найт боролась за сердце главного героя Брэда Уомака. И несмотря на то, что девушка не дошла до финала, после участия вернулась к своей работе журналиста. С 2018 года она возглавила телепроект на одном из центральных телеканалов Entertainment Tonight — «The Lady Gang». В автобиографии Келти — интервью с голливудскими звездами, которых ей удавалось привлечь в свою студию.

В России по окончанию 6-го сезона Егор Крид выбрал Дашу Клюкину. Девушка второй раз принимала участие в реалити, что повлекло бурное обсуждение в социальных сетях. После проекта пара не осталась вместе, однако Даша стремительно начала обретать популярность. На сегодняшний день у экс-участницы в Instagram около трех миллионов подписчиков. Даша также амбассадор известных брендовых линий люксовой косметики и парфюмерии. А с недавнего времени занялась сольной карьерой певицы, записав два трека. Девушка успешно вышла замуж за топ-менеджера одной из крупнейших российских медиакомпаний.

Энди Дорфман сделала успешную карьеру в качестве помощника окружного прокурора в Атланте, но ушла с должности, чтобы завоевать сердце главного героя реалити «The Bachelor». Удивлением для всех стало появление уверенной и успешной девушки, которая с легкостью справляется с судебными исками и квалифицирует уголовные дела. Жесткий характер так и не удалось скрыть, поэтому продержавшись до 8 выпуска, девушка смело отказала главному герою 18-го сезона Хуану Пабло Галавису. После участия Энди написала книгу «It’s Not Okay», в которой описала свою жизнь до и после участия в реалити. Девушку постоянно засыпали навязчивыми вопросами о том, почему адвокат ушла в проект, и почему она не вернулась в зал суда. «Что я действительно хочу сказать в ответ: «Отстаньте. Вы все еще работаете на своей первой работе? О, нет? Как вы смеете менять карьеру?»

21 сезон «The Bachelor» отличился своей звездной участницей. Корин Олимпиос пришла в реалити как обычная участница, однако вскоре выяснилось, что девушка… долларовый миллионер. Она увлекается моделированием и актерским мастерством, работала над клипами для разных артистов, а также над образами голливудских актеров.

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