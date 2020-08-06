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Съемки нового шоу Оксаны Байрак «О чем молчат женщины» окончены

06.08.2020

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового проекта «О чем молчат женщины», ведущей которого стала легендарная режиссер Оксана Байрак. У себя на странице в Instagram она поделилась снимком со съемочной площадки и… объявила, что съемки нового шоу уже закончились! Подробности – далее в материале! 

Работа над новым ток-шоу «О чем молчат женщины» закончилась. Об этом на своей странице в Instagram рассказала ведущая Оксана Байрак:

«Съёмки «О чем молчат женщины» окончены! Хочу в самолёт, чтоб скорей к нему!»

Совсем скоро зрители увидят новый проект, в котором ведущая и гости студии обсудят самые жизненные, спорные и актуальные вопросы. Более того, сама Оксана Байрак поделится своим опытом.

Больше по теме: Кристина Решетник стала гостьей программы «О чем молчат женщины»

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