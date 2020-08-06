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Зйомки нового шоу Оксани Байрак «Про що мовчать жінки» закінчені

06.08.2020

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового проєкту «Про що мовчать жінки», ведучою якого стала легендарна режисерка Оксана Байрак. У себе на сторінці в Instagram вона поділилася фото зі знімального майданчика і… оголосила, що зйомки нового шоу вже закінчилися! Подробиці ― далі в матеріалі!

Робота над новим ток-шоу «Про що мовчать жінки» закінчилася. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла ведуча Оксана Байрак:

«Зйомки «Про що мовчать жінки» закінчені! Хочу в літак, щоб скоріше до нього!»

Зовсім скоро глядачі побачать новий проєкт, у якому ведуча  і гості студії обговорять найбільш життєві, спірні та актуальні питання. Ба більше, сама Оксана Байрак поділиться своїм досвідом.

Більше на тему: Христина Решетник стала гостею програми «Про що мовчать жінки»

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