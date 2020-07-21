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Христина Решетник стала гостею програми «Про що мовчать жінки»

21.07.2020

Телеканал СТБ анонсував вихід уже восени нового проєкту «Про що мовчать жінки». Ведучою стала незамінна Оксана Байрак, яка готова поділитися з героїнями своїм досвідом, про який раніше ніколи не говорила. Ба більше, талановита режисерка дасть дієві поради жінкам, які опинилися на роздоріжжі життєвого шляху. Учасницею одного з випусків буде дружина відомого ведучого Христина Решетник.

Нещодавно стало відомо, що подружжя Решетників незабаром стане багатодітними батьками. Пара чекає на третю дитину. А поки Христина вирушила на зйомки нового проєкту на телеканалі СТБ — «Про що мовчать жінки».

Більше на тему: Григорій і Христина Решетники: Скоро станемо багатодітними батьками

Уже восени глядачі стануть учасниками ток-шоу, у якому знайдуть частинку себе. У студії буде порушено важливі і хвилюючі теми, про які багато хто боїться або соромиться говорити навіть з подругами. Проте ведучій Оксані Байрак можна довіряти. Тому не пропустіть уже восени на телеканалі СТБ нове ток-шоу «Про що мовчать жінки»!

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