Григорій і Христина Решетники: Скоро станемо багатодітними батьками

Незмінний ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник і його дружина Христина повідомили радісну новину, що вони чекають на третю дитину. Щасливе подружжя вже виховує двох синів — Діму і Ваню. Та дуже скоро стане багатодітними батьками. Про радісну новину, лелеку на Мальдівах і вагітність на карантині — читайте в інтерв’ю Григорія і Христини Решетників.

Як Христина розповіла про вагітність?

Гриша: Уже й не згадаємо. Всі наші вагітності більш-менш заплановані. Знайомі, які вже знають про новину, жартують, що цьому посприяла самоізоляція і карантин. Але ми до цього дуже класно злітали на Мальдіви, а потім уже під час спокійних карантинних буднів Христинка заявила, що треба зробити тест на вагітність. І розпочалась іще одна щаслива сторінка нашого життя.

Христина: Коли ми були на відпочинку, біля нашого дому завжди сидів лелека. Я його часто знімала, а після того, як викладала в соцмережі, всі друзі і батьки писали: “Точно когось привезете! Ну давайте вже дівчинку”. Тоді просто сміялись. Але, мабуть, лелека сидів у нас 12 днів не просто так.

Хто ж усе-таки: дівчинка чи хлопчик?

Гриша: Наступного тижня йдемо на УЗД, де хочу великим планом подивитися, хто ж буде. Христинка більше хоче хлопчика, та коли чекаєш на третю дитину, то вже не так принципово: буду любити і хлопчика, і дівчинку. Дуже раді, що скоро станемо багатодітними батьками. Аж не віриться.

Христино, це вже третя вагітність. Чи є передчуття: дівчинка чи хлопчик?

Насправді, попередні відчуття були трохи інші. Оскільки почався карантин і ми сиділи в повній ізоляції. Нікуди не виходили. Я складно переживала момент токсикозу. Тому є шанс, що дівчинка. Але з другою вагітністю я так само думала (сміється). Побачимо, як Бог дасть.

Імена вже добирали?

Гриша: У нас цікава історія. Ваня і Діма названі на честь дідусів. Ваня – мій тато. На першому побаченні озвучив Христині: «Якщо у нас першим народиться син, то він буде Ваня».

Щодо Діми – у Христини немає такої традиції в сім’ї, тому ми думали до останнього. Вже навіть з пологового нам дзвонили і питали, як же ми назвали дитину. Потрібно було в свідоцтво про народження вписувати. Ми думали, як же назвати. Другий дідусь – Діма. Буде Діма.

Якщо третя буде дівчинка, то всі бабусі вже натякають на себе (усміхається). А якщо хлопчик, то мама натякає, що у мене був дідусь Вітя.

Христина: У кожного з родичів свій план. Але у нас свій (сміється).

Коли чекаєте на народження?

Ближче до зими. Чекаємо подарунок до дня народження Христини. А там подивимось. Буде ще один Стрілець.

Як синочки відреагували?

Гриша: Дуже зраділи. Діма дуже копією Ваню, тому чекав на його реакцію. Яка була дуже радісною. Вони цілують животик, звертаються до нього «мій малюк». Вже дуже люблять. Класно поставились. Діма ще не так усвідомлює. А Ваня в нас уже свідомий нянь. Він одного виховує, скоро буде поповнення.

Христина: Ми думали максимально відтягнути цей момент і сказати пізніше. Оскільки живота вони ще не бачили і не могли зрозуміти, що відбувається, як ми гадали. Але вони чули, як я з батьками обговорювала це, і з Гришою ми часто говорили. Тому Ваня постійно почав питати: «Мамо, ти ж сказала, що Діма підросте, тоді в тебе в животику буде ще хтось». І він постійно почав питати, чи хтось живе в животику. А живота ж не було ще (усміхається).

Тоді ми вирішили з Гришею все розповісти. Сиділи, вечеряли і сказали, що скоро буде сестричка або братик. У Діми була реакція: «А, ну добре, клас». І далі їсть. А у Ванюши було таке емоційне здивування, що він сказав: «Добре», ― встав і вийшов з кімнати. Я підійшла, щоб запитати, чи він радий, що трапилось. А він каже: «Я дуже радий, але… ти ж не будеш товстенька? Ти ж будеш потім худенька?» (сміється). Справжній джентльмен, переживає за мій зовнішній вигляд.

Сказали, що це секрет, і він допомагав нам це приховувати – ставав переді мною на фото, щоб животика не було видно. А потім якось приходить з дитячого садочка і каже винувато: «Мам, я таке сказав… Сказав своєму другові, що у нас буде братик чи сестричка!».

Гриша: І тепер усі вихователі весь час: «Вітаємо!» (сміється).

Вагітність – час зйомок «Холостячки». Чи Христина вже щось радила Гриші?

Христина: Ми це вже неодноразово проходили на «Холостяку». Гриша тоді сильно потерпав. Особливо в період з першою вагітністю. Мені його аж шкода було. Просила вибачення потім (усміхається). Він був в Аргентині, з якою в нас велика різниця в часі – у мене ще день, а в нього вже ніч. Я забула про це, дзвоню і кричу: «Чому ти слухавку не береш! Ти про мене забув!». А він мені: «Та у нас просто ніч, я спав. Вибач». Такі гормональні сплески бували.

Гриша: Але ми готові. 10 сезонів «Холостяка» пройшли. А в «Холостячці», думаю, буде легше. Там лише одна дівчина, на противагу «Холостяку», де купа дівчат (сміється). Ми готові і подаємо приклад, що потрібно закохуватись, одружуватись. Ми дуже раді, що доля нам дає діточок. Будемо готуватись до нових проєктів: і життєвих, і телевізійних.