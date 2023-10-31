Голосуй за Григорія Решетника в номінації «Тато-інфлюенсер» всеукраїнської премії «Тато року»

Багатодітний батько, волонтер і телеведучий власним прикладом щодня демонструє, що таке відповідальне батьківство. Підтримай Григорія Решетника в голосуванні премії «Тато року» – номінація «Тато-інфлюенсер». Народне голосування триває до 2 листопада.

Переоцінити важливість роботи медійників на сучасній війні неможливо. Тому роль тата-лідера думок дуже значуща. Чим би татусі не займались, вони говорять про Україну — ведуть блог чи влог з передової чи в тилу, прагнуть доносити правду, аналізувати, інформувати, залучати аудиторію до діяльності задля перемоги.

З початку повномасштабної війни разом з родиною Григорій Решетник прийняв рішення залишатися в Україні та своїм прикладом надихати співвітчизників працювати, волонтерити, допомагати армії, аби чимшвидше наблизити нашу перемогу. Разом з дружиною заснував сімейний благодійний фонд «Reshetnik Family», який допомагає військовим, їхнім сім’ям, а також багатодітним родинам.

Ведучий продовжує свою професійну діяльність, тим самим надаючи емоційну підтримку глядачам у час війни. За цей час з його участю було реалізовано проєкти: «Неймовірна правда про зірок», «Україна має талант», «Ранок у великому місті», а також «Як ти? З Григорієм Решетником» – найвідвертіші бесіди з відомими особистостями про життя в нових реаліях. Окрім публічної діяльності, Решетник займається також і навчанням студентів – продовжує викладати у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Більше на тему: Без падінь не буває злетів. Без криз не буває шаленого кохання: Григорію Решетнику виповнюється 40 років

Попри насичений графік роботи та волонтерство, в пріоритеті Григорія – виховання трьох синів. Тато зізнається, що саме вони і є його головною мотивацією розвиватись та ставати кращим. Тож щоденне проведення часу разом, ігри, розмови, навчання – невід’ємна частина життя сім’ї Решетників.

«Бути батьками – це постійна робота над собою. Разом з дітьми дорослішаємо і ми, адже маємо бути терплячими, мудрими та показувати гідний приклад», – говорить Григорій.

«Тато року» – щорічна всеукраїнська премія за ініціативою 4mama та Viva!, мета якої – подякувати всім Татам-Захисникам та підтримати їх у їхній діяльності. “Тато року” включає номінації, серед яких: “тато-військовий”, “тато-волонтер”, “тато-діяч культури”, “тато-комунальник”, “тато-медик”, “тато-інфлюенсер”, “тато-освітянин” та “тато-бізнесмен”.

Переможців буде оголошено 5 листопада.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ