Григорій Решетник втретє стане батьком

Незмінний ведучий романтичних реаліті “Холостяк” і “Холостячка”, а також проєкту “Неймовірна правда про зірок” ексклюзивно телеканалу СТБ розповів радісну новину — його дружина Христина вагітна втретє. У Решетників уже є двоє синів: Іван і Дмитро. А на третю дитинку чекають ближче до зими. Більше — в матеріалі.

Сім’я Решетників повідомила радісну новину — зовсім скоро Григорій і Христина стануть багатодітними батьками. Одна з головних інтриг — дівчинка чи хлопчик. Поки відомо лише те, що наступного тижня подружжя вирушить на УЗД, де зможуть точно дізнатися стать. А наразі спираються на відчуття Христини.

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Сини також дуже зраділи. І Діма, і Ваня вже полюбили майбутнього братика чи сестричку. Решетники зізналися, що деякий час приховували цю новину від дітей, проте незабаром довелося розповісти. Христина зазначила, що хлопчики сприйняли цю подію з радістю і навіть допомагали прикривати животик на фото.

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