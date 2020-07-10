Неизменный ведущий романтических реалити “Холостяк” и “Холостячка”, а также проекта “Неймовірна правда про зірок” эксклюзивно телеканалу СТБ рассказал радостную новость – его жена Кристина беременна в третий раз. У Решетников уже есть два сына: Иван и Дмитрий. А рождение третьего ребеночка ждут ближе к зиме. Больше — в материале.

Семья Решетников сообщила о радостной новости — совсем скоро Григорий и Кристина станут многодетными родителями. Одна из самых главных интриг – девочка или мальчик. Известно лишь то, что на следующей неделе супруги отправятся на УЗИ, где смогут точно узнать пол. А пока опираются на ощущения Кристины.

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Сыновья также очень обрадовались. И Дима, и Ваня уже полюбили будущего братика или сестричку. Решетники признались, что некоторое время скрывали эту новость от детей, однако вскоре пришлось рассказать. Кристина отметила, что мальчики приняли это событие с радостью и даже помогали прикрывать животик на фото.

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