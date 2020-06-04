Про ажіотаж серед охочих на проєкт «Холостячка» розповів Григорій Решетник

Телеканал СТБ оголосив про запуск нового романтичного реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала актриса театру і кіно, зірка «Кріпосної» Ксенія Мішина. За тиждень анонсування проєкт привернув величезну увагу публіки. А чоловіки, які бажають себе проявити, засипали повідомленнями ведучого реаліті «Холостячка» Григорія Решетника. Зараз відбувається кастинг чоловіків, які боротимуться за серце української актриси. Анкету можна заповнити ТУТ!

«Відразу після пост-шоу вночі мені посипалися приватні повідомлення і дзвінки від друзів. Не тільки з України, а й від тих, хто застряг в інших країнах. Писали, як потрапити в проєкт, де заповнювати анкету, чи можна по зуму проходити кастинг. Я, звичайно ж, усіх вітав і дуже радісно відправляв на сайт телеканалу СТБ», — коментує ведучий Григорій Решетник.

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Чоловіки проявляють неймовірну зацікавленість. І це, звичайно, заслуга Ксенії Мішиної, яка воістину зачаровує всіх мужчин країни, і вони з радістю біжать на кастинг.

«Я радий за наших українських холостяків — вони сміливі і проявляють ініціативу. І хочу підкреслити, що ці мужчини абсолютно різного віку і професій. Це величезний виклик і для команди, і для мене як ведучого. Але зважаючи на мій 10-річний досвід роботи на “Холостяку” та особистий досвід сімейного життя, я зумію знайти правильні слова і допомогти чоловікам розкритися на всі 100%. Так само як і Ксенії розібратися в чоловічій психології і таємних характеристиках хлопців. Адже чоловік не відразу може показати свої почуття, потрібно більше часу, щоб розкритися. Хочу, щоб наша Холостячка знайшла своє кохання, знайшла щастя, щоб у країні не тільки холостяків ставало менше, а й холостячок», — каже Григорій.

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