Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. За неделю анонсирование привлекло огромное внимание публики. А мужчины, которые желают себя проявить, засыпали сообщениями ведущего реалити «Холостячка» Григория Решетника. Сейчас идет кастинг претендентов, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ!

«Сразу после пост-шоу ночью мне посыпались личные сообщения и звонки от друзей. Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах. Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг. Я, конечно же, всех приветствовал и очень радостно отправлял на сайт телеканала СТБ», — комментирует ведущий Григорий Решетник.

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Мужчины проявляют невероятную заинтересованность. И это, конечно, заслуга Ксении Мишиной, которая поистине очаровывает всех мужчин страны, и они с радостью бегут на кастинг.

«Я рад за наших украинских холостяков – они смелые и проявляют инициативу. И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий. Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего. Но учитывая мой 10-летний опыт работы на “Холостяке” и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша Холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек», — говорит Григорий.

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