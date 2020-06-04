Право выбора принадлежит и мужчинам и женщинам. Поэтому уже этой осенью мужчины смогут проявить себя, а героиня легендарной драмы «Крепостная» Ксения Мишина вдохновит миллионы украинских женщин! Новый проект «Холостячка» стартует совсем скоро. А телеканал СТБ тем временем оглашает кастинг мужчин. Редакция STB.UA собрала отклики и реакцию зрителей на такую новость.

Первая украинская Холостячка призналась, что построить отношения с мужчинами ей довольно непросто. А причина тому — ее профессия. Мужчины часто видят в ней героиню кино или театра, поэтому появляются трудности в общении, ревность, недоверие. На самом же деле за экранным блеском скрывается любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, обеспечивает свою семью самостоятельно.

«Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу — уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моими карьерными успехами, но и всячески поддерживать», — делится Ксения Мишина.

Зрителей порадовала такая новость, ведь пользователи сети неоднократно интересовались, когда же телеканал СТБ запустит реалити «Холостячка». Однако выбор главной героини проекта стал вдвойне приятным сюрпризом для людей.

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Множество комментариев посыпалось на официальных страницах телеканала СТБ в социальных сетях. Пользователей волновало лишь несколько вопросов: когда старт проекта «Холостячка»? Что Ксения Мишина будет вручать по итогу недели? И где заполнить анкету на участие?

Если вы готовы открыться настоящим чувствам и побороться за сердце Ксении, заполняйте анкету ЗДЕСЬ!

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