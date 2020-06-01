Известная актриса театра и кино Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей в легендарной костюмированной драме «Крепостная». А теперь телеканал СТБ анонсировал романтическое реалити «Холостячка», главной героиней которого она стала. Впервые на украинском телевидении вторую половинку будет выбирать женщина! Предлагаем узнать больше о биографии и творческом пути актрисы театра и кино в материале.

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Полное имя: Ксения Александровна Мишина

Дата рождения: 18 июня 1989 г.

Место рождения: Севастополь

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. В 2015 году девушка окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская Д. М. Богомазова.

В 2007 году Ксения Мишина стала вице-мисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Также она была удостоена специального приза от зрителей.

Начало актерской карьеры. Во время учебы в театральном вузе Ксения Мишина впервые снялась в кино в 2014 году. После окончания университета девушка стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Известность к артистке пришла после главной роли в мелодраме «Искушение». За свою актерскую карьеру Ксения сыграла уже в более десяти фильмах и сериалах.

Сериал «Крепостная». Талантливая Ксения Мишина в масштабной мелодраме сыграла главную антагонистку — Лидию Шефер. Ее героиня наделена невероятной красотой, но очень жестким характером. Она конкретная и рациональная, а в силу жизненного опыта — жесткая, требовательная и одинокая. Этой женщине чужды сантименты, ведь Лидия не верит людям и придерживается невысокого мнения о них. За глаза Лидию люди называют «богатой купчихой».

Роли Ксении Мишиной в кино:

2014 — «Раскалённый периметр», Анжелика

2015 — «Плохая соседка», модель

2016 — «Selfieparty», Лиза

2016 — «Чудо по расписанию», Ира

2016 — «На линии жизни», Даша Яворская

2016 — «Дом на холодном ключе», Раиса в молодости

2017 — «Радуга в небе», Виолетта

2017 — «Линия света», эпизод

2017 — «Искушение», Камилла

2017 — «Искушение-2», Камилла

2018 — «Город влюблённых», Ася

2018 — «Наследница поневоле»

2019 — «Крепостная», Лидия Шефер

2019 — «Кровная месть», Марина в молодости

2019 — «Маркус», Катя Виноградова

2019 — «Не отпускай», Анна Савец

2019 — «Подкидыш», Рита Одинцова

2019 — «Я тебя найду», любовница Кирилла

2020 — «Голая правда», Вита

2020 — «Исчезающие следы»

2020 — «Женские секреты»

2020 — «Сашино дело»

2020 — «Ты только мой», Вероника

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