Відома актриса театру та кіно Ксенія Мішина зіграла одну з головних ролей у костюмованій драмі «Кріпосна». А тепер телеканал СТБ випустив в ефір романтичне реаліті «Холостячка», головною героїнею якого вона стала. Вперше на українському телебаченні другу половинку обиратиме жінка! Пропонуємо дізнатися більше про біографію і творчий шлях Ксенії в матеріалі.

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Повне ім’я: Ксенія Олександрівна Мішина

Дата народження: 18 червня 1989 р.

Місце народження: Севастополь

Діяльність: актриса театру і кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність. Ксенія Мішина народилася та виросла у місті Севастополі. У 2007 році стала віцеміс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Також була удостоєна спеціального призу від глядачів. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня Д. М. Богомазова.

Початок акторської кар’єри. Під час навчання в театральному виші Ксенія Мішина вперше знялася в кіно у 2014 році. Після закінчення університету стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність до артистки прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса». За свою акторську кар’єру Ксенія зіграла вже в понад десяти фільмах та серіалах.

Серіал «Кріпосна». Талановита Ксенія Мішина в масштабній мелодрамі зіграла головну антагоністку — Лідію Шефер. Її героїня наділена неймовірною красою, але дуже жорстким характером. Вона конкретна і раціональна, а в силу життєвого досвіду — жорстка, вимоглива та самотня. Цій жінці не властиві сентименти, адже Лідія не вірить людям та дотримується невисокої думки про них. Позаочі Лідію люди називають «багатою купчихою».

Ролі Ксенії Мішиної в кіно:

2014 — «Розпечений периметр», Анжеліка

2015 — «Погана сусідка», модель

2016 — «Selfieparty», Ліза

2016 — «Чудо за розкладом», Іра

2016 — «На лінії життя», Даша Яворська

2016 — «Дім на холодному ключі», Раїса в молодості

2017 — «Веселка в небі», Віолетта

2017 — «Лінія світла», епізод

2017 — «Спокуса», Камілла

2017 — «Спокуса-2», Камілла

2018 — «Місто закоханих», Ася

2018 — «Спадкоємиця мимоволі»

2019 — «Кріпосна», Лідія Шефер

2019 — «Кровна помста», Марина в молодості

2019 — «Маркус», Катя Виноградова

2019 — «Не відпускай», Ганна Савець

2019 — «Підкидьок», Рита Одинцова

2019 — «Я тебе знайду», коханка Кирила

2020 — «Гола правда», Віта

2020 — «Сліди, що зникають»

2020 — «Жіночі секрети»

2020 — «Сашина справа»

2020 — «Ти тільки мій», Вероніка

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